VIDEO: Epa Colombia reveló cuánto dinero gana mensualmente

Una nueva controversia se desató en redes sociales luego de que a Daneidy Barerra Rojas, mejor conocida como ' Epa Colombia ', le preguntaran cuánto gana mensualmente y, según ella, respondió con la verdad.

"¿Cuánto es tu sueldo actualmente?" le consultó uno de sus seguidores a la influenciadora por medio de la dinámica de preguntas que ofrece Instagram y, la novia de Diana Celis, no dudo en contestar a través de una historia.

"Mi sueldo es de $10 millones, amiga" indicó la empresaria, asegurando que "he estado diciendo que me suban el sueldo, porque no me está alcanzando (...) usted cree que tomar cerveza los fines de semana y uno estar pa' arriba y pa' abajo gastándole a los amigos... No, eso alcanza".

Finalmente, la mujer explicó que ese éxito que ha impulsado su carrera como empresaria se debe a que sabe ahorrar muy bien, así su salario mensual sea de entre 5 a 10 millones. Además, reveló que el 10% de sus ingresos lo dona a fundaciones de animales.

Al ver la grabación, miles de seguidores no podían creer que alguien como Epa Colombia, que suele darse ciertos lujos, se gane algo tan mínimo como la cifra que ella dice recibir, por lo que terminaron acusándola de mentirosa:

Publicidad

"Qué mujer para hablar tanto", "El día de los inocentes es el 28 de diciembre, bebé linda", "No le creo mor", "¿Eso es en dólares?", "Serán $10 millones por semana", "Una cosa es su sueldo mensual y una cosa muy diferente son las ganancias de la empresa. Entonces ella no está diciendo mentiras", fueron algunas de las más populares reacciones.