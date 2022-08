VIDEO: Francia Márquez recuerda el día que Marbelle la eliminó de un reality

Francia Márquez ha ganado popularidad en el país y a nivel mundial por ser ahora la nueva vicepresidenta de Colombia, quien con su forma de ser se ha ganado un lugar como lideresa social afro, sin embargo, no todo en su vida ha estado relacionado con la política, ella también tuvo el sueño de ser cantante.

Así quedó en evidencia durante una entrevista en el programa Los Informantes de Caracol Televisión. Francia abrió su corazón y reveló que disfruta bastante cantar y por ese motivo en el pasado se presentó a un programa de canto para mostrar su talento.

Aunque ella soñaba con ser reconocida por su voz, al parecer su talento no fue suficiente para convencer a Marbelle quien en medio de su experiencia en la música y como jurado del programa Factor X, decidió eliminar en primera ronda a la participante.

Debido a su rápida salida del reality no alcanzó a aparecer frente a cámaras a nivel nacional.

"Pensaba que cantaba lindo, hacía danza y hacía teatro sin hacer teatro. Es cierto que me presente al Factor X, era una fanática, no hay video porque yo no alcancé a llegar al escenario, me eliminaron a la primera y me eliminó Marbelle".

La entrevista fue publicada en YouTube y allí varios internautas han opinado sobre la nueva vicepresidenta de Colombia: "Me encanta, es brillante! Inteligente, humana, linda. Dios te bendiga. Te queremos y admiramos.", "Personas como Francia Márquez son motivo para salir adelante en medio de tanta crisis en este país".

