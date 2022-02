VIDEO: Maluma fue atacado por su perro en la cara dejándole evidentes marcas

Maluma es uno de los artista más activos que hay en las redes sociales y siempre suele compartir diferente contenido, pero hace poco el cantante llamó la atención ya que apareció en algunos videos con una herida en su cara, lo que levantó rumores que posiblemente había tenido una riña o algún tipo de accidente.

Después de leer todos los comentarios, el artista optó por hablar en sus redes y acarar la situación.

Publicidad

Con un video que publicó en su Instagram , el interprete de 'Felices los 4' contó que su perro de raza dóberman llamado Buda, lo había atacado pero que no había sido por ira sino que se había asustado y esa fue su reacción.

En la filmación se escucha decir a Maluma: "La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, para que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado", finalizó.

Publicidad

La mordida le dejó al artista una herida en su frente, un poco arriba de su ojo izquierdo y aunque no significó que se fuera para la clínica, lo más seguro es que le quedará una pequeña cicatriz en ese lugar.

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022

Publicidad

Recordemos que Maluma es un fiel amante de los animales y en su casa tiene 3 perros quienes son su compañía, su dóberman Buda y Bonnie y Clide, dos perros de raza husky siberiano y aspecto albino.

Publicidad