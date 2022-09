VIDEO: Melissa Martínez 'gambeteó' certera pregunta sobre Matías Mier; se puso seria

Melissa Martínez despertó nuevamente rumores de separación con Matías Mier, luego de que fuera interceptada por un reportero que sin pensarlo tanto le preguntó sobre su relación con el futbolista; a la presentadora no le gustó mucho.

Según algunos rumores, el uruguayo ya tendría una nueva relación y habría sido visto con otra mujer, pese a que contrajo matrimonio con Martínez en 2019. Vale la pena mencionar que ninguno ha salido a confirmar la separación ni a desmentirla; sin embargo, sí se les ha visto bastante distantes.

Tras el chisme en redes sociales, también se difundió un video en el que la presentadora es captada en un centro comercial e interceptada por un reportero que no desaprovecha la oportunidad para preguntar sobre cómo va la relación.

“Ustedes son ‘Lo sé todo’, ¿no?”, le contestó Melissa con un tono de disgusto.

Aunque en principio la presentadora estaba tranquila en el lugar, luego fue captada evadiendo el micrófono del reportero y aparentemente incómoda.

La situación generó un fuerte debate en redes sociales, pues la presentadora es una de las mujeres más queridas de la televisión colombiana, por lo que algunos seguidores no tardaron en salir en su defensa.

"Si no quiere decir nada para qué la persigue, qué pereza", "Déjenla en paz", "Que imprudencia de verdad! Uy no", "Nada que no se sepa, normal se abrieron y ya la vida sigue", son algunos de los comentarios en la publicación del programa de chismes.

