VIDEO: Revelan la que sería la prueba reina de que Anuel tiene nueva 'bebecita'; sería colombiana

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA anunció en junio de este año que se había concebido matrimonio con Yailin ‘La más viral’ pocos meses después de haber hecho pública su relación.

Luego de pasar varios meses de casados, las especulaciones de una separación comenzaron a invadir las redes sociales, incluso se llegó a decir que fue por temas de infidelidad, pues algunas mujeres han asegurado haber tenido un tipo de relación con el cantante.

Ahora una mujer, conocida como Shaarza Moriel de nacionalidad colombiana, al parecer es la nueva pareja del artista; dio a conocer un video en su cuenta de Instagram en el que indicó que ella no habría arruinado el matrimonio de Anuel AA.

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy a casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué”, expresó Shaarza Morie.

Seguido la mujer en el video también manifestó que no le daba gran importancia a lo que muchos dijeran ya que ella lo tomaría como chisme e inventos, por lo que no prestaría mucha atención a lo que hicieran público en las redes o en los medios.

“Yo desde el principio dije: amigos de ahí para allá, que inventen cosas. Yo lo que les puedo decir ahorita para que quede claro, es que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero. Y eso no lo busco. Me busca, porque si tú me buscas..” dijo la mujer finalizando el video.

Como si fuera poco, Shaarza Moriel en su intento por mostrar que sí es cierto que se encuentra saliendo con el famoso reguetonero, publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram un video que se volvió viral.

Hasta el momento Anuel AA no se ha pronunciado al respecto y tampoco Yailin ‘La más viral’, para aclarar la situación; por lo que muchos seguidores se mantiene a la expectativa de lo que podría estar pasando realmente con el puertorriqueño.

