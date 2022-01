VIDEO: Yina Calderón no se baña hace varios días y revela su manera de limpiarse

Yina Calderón es una de las mujeres más polémicas que encontramos en las redes sociales y cada contenido que publica se vuelve viral y da de que hablar.

Hace poco la empresaria de fajas, en medio de su dolor físico por la gran cantidad de cirugías estéticas que se realizó, habló con sus fans en Instagram realizando la dinámica de preguntas y respuestas, aprovechando para resolver algunas dudas de sus seguidores.

En el video que fue rescatado por la cuenta de Twitter Alerta Bogotá 610AM, se puede observar a la influencer acostada en su cama en la clínica Shaio hablando con sus fans para pasar un poco el rato.

La joven contó en la filmación que tiene ganas de cambiarse el color del cabello, por eso no se lo ha retocado en el último tiempo: "Quiero otro tono de pelo porque este año se viene muchos cambios. Denme ideas pero lo quiero en color fantasía".

Otro seguidor le preguntó: "última vez que te bañaste", a lo que la empresaria no lo dudó y se confesó: "He estado a puro bañado de gato, llevo 4 días a puro bañado de gato, con pañitos pa lado y lado. Mañana si me toca baño".

Así mismo, los fans de la influencer tenían algunas dudas sobre cómo estaba el corazón de Yina Calderón y ella les quitó esa duda y entre risas dijo: "Pues por ahí uno que otro pelito, pero nada con nadie, quiero esta enfocada en la música".

