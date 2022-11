VIDEO: Yina Calderón vestida de trabajadora sexual en zona de tolerancia

Yina Calderón una vez más vuelve a ser noticia y en esta oportunidad por aparecer en las redes sociales vestida de trabajadora sexual para protagonizar su nuevo video musical de guaracha.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, la mujer se dejó ver usando una ropa bastante ajustada y pequeña mostrando sus tangas rojas, acompañada de otras mujeres que son sus hermanas, Leonela y Claudia Calderón y, una amiga, quienes bailan al ritmo de la nueva canción de la Dj 'Como duele el frío' de José Luis Carrascal, en versión de guaracha.

Según Yina Calderón, con la temática del video ella quiso hacerle un homenaje a todas aquellas mujeres que trabajan en la zona de tolerancia de Bogotá.

Como siempre ocurre con todos los contenidos que publica la joven vendedora de fajas, hay personas que la apoyan en todos sus emprendimientos y es una figura a seguir, mientras que otros no desaprovecharon la oportunidad para opinar sobre la canción y la forma cómo cambió el icónico tema de vallenato.

El video en la plataforma de YouTube ya cuenta con más de 80 mil reproducciones en menos de 12 horas. En esa red social, la joven escribió: "Princesas y nenes aquí les dejo este cover ❤ yo amo literal esta canción y quise hacer la versión Guaracha 🎉 espero les guste, se la bailen y la canten ❤".

"La puse de Alarma, y ahora me levanto 1 hora antes para que no suene 🥰", "Este video me motivó a seguir estudiando", "Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea QUE ES ESOOOOOOOOO", "Lo que está claro es que personalidad, autoestima y seguridad si tienen, porque ella sabe el bullying que se vive en redes y salir a mostrar su cuerpo y el de los demás sin miedo al que dirán me parece algo genial porque salen de los estereotipos y aunque no es santo de mi devoción si admiro mucho su seguridad y su personalidad", son algunas de las opiniones en internet.

