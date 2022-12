Videos: las mejores respuestas de las candidatas en Miss Universo 2021

Las candidatas de México , India, Brasil, República Dominicana y Perú fueron las elegidas como finalistas del Miss Universo . Además de la pasarela, hermosos vestidos y elegancia, tenían que mostrar conocimiento en las ronda de preguntas.

Las reinas sacaron todo su poderío y contestaron muy bien a las interrogantes que les hicieron los jurados del concurso. La primera en contestar fue México y lo hizo en inglés: Si fueras la líder de tu país, ¿cómo aconsejarías que se manejara el COVID-19 ?

"Creo que no hay una forma perfecta de manejar esto. Pero lo que yo hubiera hecho sería haber hecho más rápido el cierre para evitar que esto fuera tan grande porque perdimos muchas vidas y no podemos hacer una cosa así, debemos ocuparnos de nuestra gente. Por eso, yo me hubiera ocupado de ellos desde el principio", dijo Andrea Meza, Miss México.

La segunda en responder fue Miss India y su pregunta fue: ¿Deberían los países cerrar o abrir sus fronteras en medio del COVID-19?

"Viniendo de India y siendo testigo de lo que la India está experimentando en este momento me he dado cuenta que no hay nada más importante que la salud de tus amados. Hay que hacer un balance entre la economía y la salud, pero esto solo se puede hacer cuando el gobierno trabaja mano a mano con las personas", dijo la candidata.

La tercera en responder fue la candidata de Brasil, quien respondió muy segura a su pregunta: En muchos países las mujeres son consideradas incapaces de ser líderes, ¿qué le dirías a estas personas?

"Las mujeres son una parte importante de la sociedad y porque no sean alentadas de la misma forma que son los hombres, así y todo tenemos un gran potencial y que se perdería si no estuviéramos en todas estas cosas. Nosotras contribuimos e invito a todas las mujeres a que seamos las líderes de nuestra vida y por supuesto podemos hacer mucho por nuestra comunidad", dijo Miss Brasil.

La siguiente en responder fue la candidata de República Dominicana: La noche que ganó Miss Universo Zunzibini explicó la importancia de enseñar el liderazgo a las chicas jóvenes, ¿si tu ganas Miss Universo cómo harías eso?

"Vengo de una familia llena de mujeres, de las cuales me he impulsado para ayudarlas hoy día. Trabajando con mi organización sin fines de lucro 'Orfanato niños de Cristo' y entiendo que no tengo que tener un título para ayudar a todas aquellas niñas necesitadas a enseñarles cómo ser líder", dijo la dominicana.

Finalmente, Perú fue ovacionada con su respuesta. Un miembro del jurado le preguntó: ¿qué le dirías a las mujeres que te están viendo esta noche y que están experimentando violencia sexual o doméstica?

"Le diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes que yo he pasado por esto. Llegué a ser la heroína de mi propia historia, por eso abogo para salvar a las niñas, para que no sean víctimas, para que sean ellas también heroínas porque tienen el poder y nunca nunca permitan que nadie apague su voz", dijo la peruana.

