Yeferson Cossio adquirió celular hecho en oro de 24K y desató lluvia de críticas

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenidos más reconocidos a nivel mundial y quien en sus redes sociales muestra las excentricidades que compra casi a diario.

Hace poco, en su cuenta personal de Instagram , compartió un video que dejó a muchos con la boca abierta y otros lo criticaron por gastar la plata en algo tan básico.

Se trata nada más ni nada menos que de un celular muy costoso, pues está hecho en oro y tiene diamantes. En la filmación se puede ver que el joven camina hasta un helicóptero que lo está esperando y llega a un lugar en el que hay una mujer con una caja.

Yeferson Cossio se sienta, la abre y su nueva adquisición comienza a brillar. El joven agarra su celular, le quita el protector de la pantalla y observa cada uno de sus detalles, mientras que en su rostro se dibuja una enorme sonrisa de emoción.

Junto a su posteo él escribió: "Oficialmente: soy el dueño del teléfono celular más caro de América latina, un celular completamente hecho en oro de 24K y más de 1300 diamantes. 🔥👑".

Hasta el momento su posteo cuenta con cerca de 300 mil me gusta y miles de comentarios de personas que lo felicitan y otros que lo critican: "Y yo solo deseo una casita 🏡", "¿Qué necesidad?", "Con esa plata me paga la universidad y me saca a vivir ☹️", "¿No crees que haces mucha boleta con ese tipo de publicaciones y más por la inseguridad de todos los días?", y muchos más.