Yeferson Cossio defiende a su nueva novia de las fuertes críticas: "Déjenme comer Casio"

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenidos más reconocidos que hay en el país y quien por medio de las redes sociales siempre comparte varios aspectos de su vida personal, por ese motivo, hace poco se dio a conocer que el influencer se había dado una nueva oportunidad en el amor y está saliendo con una hermosa joven.

Esta noticia llamó la atención de varios internautas quienes tenían la esperanza de que Yeferson se reconciliara con Jennifer Muriel, por ese motivo comenzaron a atacar a la nueva novia del joven quien se llama Carolina Gómez y es una reconocida creadora de contenido.

"Jenn es más bonita", "Pensé que era una muñeca inflada", "Operada o no, es perfecta", "Parece un robot", son solo algunos de los comentarios, por este motivo Yeferson Decidió defender a su pareja.

Por medio de las historias de Instagram el joven dijo: "No entiendo que en pleno 2023, cuando mujeres deberían apoyarse más entre mujeres, poder femenino, se supone que estamos en plena revolución femenina, antes es que entre ustedes se tiran duro. Esta payasada que Casio, o sea por debajeándose entre ustedes sin ningún motivo alguno, pues bueno a mí la verdad me da igual ustedes cómo se traten. Me parece triste, pero me da igual".

Asimismo, hizo una fuerte reflexión sobre la canción de Shakira y Bizarrap: "Ahora, de yo con quién me meta y suena re prepotente, pero yo, si hablamos de reloj, puedo tener un Rolex, yo puedo tener un Hublot, puedo tener un Cartier, cierto. Yo puedo tener el reloj que se me dé la p*rra gana y me quedo con el Casio".

De esta manera, Yeferson Cossio dejó claro que está feliz en su nueva relación y aseguró que va a defender a Carolina a capa y espada.

