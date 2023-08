Hermana de Karol G muestra su cuerpo sin filtros luego de dar a luz: "Valoremos lo que tenemos"

Muchas personas conocen a Karol G debido a que es una de las más grandes exponentes de la música en nivel mundial, pero pocos conocen a su familia y una de las hermanas de la cantante se llama Verónica Giraldo.

Hace pocos días la joven, quien es una reconocida influencer en las redes sociales, dio a luz a su primera hija llamada Sophia; sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues la joven vivió la depresión postparto y lo ha dejado saber por medio de sus redes.

"Afortunadamente desde hace 8 días me ha cambiado todo, todo, todo. Yo estaba super bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophia, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophia no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón… y cada vez me sentía más sola, o me siento sola, sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila, en mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor", fue lo que dijo Verónica en ese entonces.

Luego de unos días, la hermana de Karol G ha compartido cómo avanza su maternidad y aseguró que poco a poco se siente mucho mejor, tanto es así que se animó a mostrar su cuerpo sin filtros luego de dar a luz.

En una foto en la que se le ve en ropa interior, la joven escribió: "Pensé mucho en montar esta foto porque se que algunas mujeres me van a criticar, pero lo hice por qué hay que crear conciencia que el cuerpo, por más que queramos verlo como antes no será".

Asimismo, aseguró que está dando todo de sí para amar su cuerpo que acaba de dar a luz, un proceso mágico que solamente las mujeres pueden hacer.

Finalmente, compartió su motivo para compartir la foto: "Para que no nos demos tantos golpes, que nos muestran siempre una figura perfecta cuando no existe... Mi gran consejo es amémonos más y valoremos lo que tenemos".

