Yina Calderón aparece luego de su cirugía de cola; asegura que cerró una etapa dolorosa en su vida

Yina Calderón reveló hace poco que se sometió a una cirugía estética para reconstruir su cola luego de hacerse varios procedimientos de extracción de biopolímeros.

Desde el día de la intervención, la única que había hablado al respecto había sido la mamá de la empresaria quien contó en su momento que todo había salido bien, pero ahora, la joven decidió aparecer en sus redes sociales para contar cómo va su proceso de recuperación.

Publicidad

Yina Calderón comenzó diciendo que agradece salir viva del quirófano: "Me fue bien en la cirugía, el proceso estuvo fuerte, ya luego les mostraré. Por ahora solo quiero comentarles que estoy bien en salud, me fue bien gracias a Dios porque cuando uno entra al quirófano uno dice, ‘me despertaré’, ‘no me despertaré’ porque la cirugía es un riesgo".

En el video que compartió también contó que el cirujano Andrés Amariles fue el encargado de ponerle las prótesis en una clínica en la ciudad de Medellín y que más adelante va a revelar el tamaño que se puso.

Así mismo, la empresaria de fajas aseguró que con este procedimiento siente que cerró una etapa dura en su vida: "Creo que con esta prótesis ya cerré el ciclo y se cierra esta pesadilla que yo también me la busqué porque cuando a mí me las pusieron hace muchos años, uno sabe que algo le van a inyectar. Tampoco me llevaron con unas pistolas... Yo he estado muy mal estos días, he tenido mucho dolor".

Yina Calderón aseguró que mantuvo en secreto varios aspectos de su cirugía debido a las fuertes criticas que recibe por medio de las redes sociales, sin embargo, aseguró que desde que ella sea feliz, poco le importa el qué dirán: "Si me van a criticar que me critiquen yo estoy feliz".

Publicidad

Te puede interesar: Juan Fernando Velasco: curiosidades desconocidas de su vida - La Kalle