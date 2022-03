Yina Calderón le advierte a Nicolás Arrieta que no se meta con ella

El creador de contenido Nicolás Arrieta se ha caracterizado y ha logrado sobresalir en el mundo de los 'Youtubers' por su manera irreverente de expresar sus ideas y dar sus opiniones acerca de diversos temas que le plantean analizar sus seguidores.

No obstante de todo el contenido que ha compartido en los últimos años, la divulgación 'sin pena y sin gloria' de unas presuntas estafas en las que se han visto implicados diferentes figuras pertenecientes al mundo de la farándula se ha robado la atención de sus casi millón y medio de seguidores, quienes le han dado una respuesta muy positiva al contenido.

Publicidad

Así que para darles más comidilla, Arrieta publicó una foto que en su cuenta oficial de Instagram que causó revuelo . Se trata de una imagen en la que se observa al youtuber dentro del mar y alrededor aparecen las caras de influencers como 'La Liendra' , Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, Elianis Garrido y hasta Yina Calderón; en la imagen también se observan las palabras "estafas", "presuntamente" y "2 iphones por un millón".

Publicidad

La cereza del pastel fue la descripción de la imagen la cual decía "Dizque los tiburones jajajaja no respetan hps jajajaja".

Publicidad



Como Nicolás tal vez lo esperaba, la publicación generó mucha gracia entre sus seguidores sin embargo, a Yina Calderón una de las presuntas implicadas, no le gustó ni cinco la 'chancita' de el creador de contenido, por lo que no titubeó a la hora de manifestarse y de paso advertirle que con ella no se metiera.

“Yo pocas veces hago publicidad, yo nunca he hecho concursos, hice uno hace dos años, y el de la moto que regalé, fue gratis, la regalé, no hice concurso. Yo le voy a pedir que me deje quieta. Al que está quieto se deja quieto, a mí no me esté metiendo en sus chimbadas de imágenes de nada, yo no soy una boba como los otros que se va a dejar, déjeme quieta”, expresó Yina en sus historias de Instagram.

Publicidad

Quien también le hizo un llamado a los padres de Arrieta para que le prestaran más atención.

"Si tiene papás, que le digan a su hijo que le baje el nivel porque uno no conoce a nadie. Uno no sabe quién está detrás de nadie. Vuelvo y lo repito, mensaje para los papás de Nicolás Arrieta, díganle a su hijo que ya le baje, y lo estoy haciendo público”, manifestó Yina Calderón.

Publicidad

Publicidad