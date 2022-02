¡Yina Calderón no para! se hizo un nuevo tatuaje para parecerse a la 'barbie' colombiana

Yina Calderón no para de dar de qué hablar en las redes sociales y todos los días aparece con algo nuevo para contarle a sus millones de seguidores.

Hace poco la empresaria de fajas publicó en su cuenta personal de Instagram , la cual es privada, que se realizó un nuevo tatuaje para parecerse aún más a la 'barbie' colombiana que tanto desea.

Publicidad

Junto a una foto en la que está en la cama arrodillada, con su cabello rubio, una camiseta rosada y pantaloneta negra, la influencer mostró su nuevo tatuaje que fue realizado en su antebrazo y es nada más ni nada menos que una Hello Kitty.

Junto a su foto Yina Calderón escribió: "¿Te quedan dudas de que soy la barbie colombiana. Me la rife hijas, soy su barbie. Me parezco o solo te da envidia bb?".

Publicidad

Además, le recordó a sus millones de seguidores en las redes, que está sorteando una cirugía: "Recuerden que estoy sorteando una cirugía, apenas lleguemos a los 100k les voy dando pistas de la fecha de finalización, sigan participando, siguiendo la página y todas las que sigue y listas bb", finalizó Yina Calderón.

Su posteo hasta el momento tiene más de 2 mil me gusta y miles de comentarios como: "Obvio que te pareces, cuando yo era niña tuve una igualita rayada la cara con lapicero y marcador y le pintaba el pelo de colores", "Una barbie de Aliexpress", "Envidia jajaja para parecerme a usted mejor me quedo como estoy no gracias jaja", "Muñeca de trapo quién te pongo la cara", son algunos de los comentarios que le han dejado.

Publicidad