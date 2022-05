Yina Calderón publica video a los besos con un hombre misterioso

La empresaria de fajas Yina Calderón estuvo muy activa en las redes sociale s durante este fin de semana de votaciones.

Para nadie es un secreto que la joven anunció públicamente que en las urnas iba a apoyar a Gustavo Petro y así lo dejo claro en su Instagram al contar que se dirigía a la zona de La Candelaría en Bogotá para ejercer su derecho al voto.

En la filmación se le escuchó decir: "Voy saliendo a votar y a depositar mi voto por Gustavo Petro. Ahorita les cuento cómo me fue… Yo no vine sola, me tocó votar en La Candelaria, entonces hay un trancón. Pero me traje a todo el ‘combo’ a votar… ‘Petrosky’ a la presidenciaaaa…".

Todo parecía que sus actividades del día iban a terminar ahí, sin embargo, en sus redes sociales compartió que el domingo lo concluyó con una fiesta en la que estuvo muy bien acompañada.

En su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen miles de personas, la empresaria de fajas compartió un video junto a un hombre de quien no se conoce su identidad.

Ambos estaban bailando muy acaramelados y al final se dan un beso. ¿Será que Yina Calderón se está dando una nueva oportunidad en el amor?.

Hasta el momento la influencer no ha hablado al respecto y solo queda esperar si ella misma cuenta de quien se trata y si se está enamorando de nuevo.