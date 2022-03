Yina Calderón se mandó a hacer rejuvenecimiento vaginal y usuarios dicen que "la tenía desjetada"

Yina Calderón no para de dar de que hablar y hace poco la influencer causó impacto en sus millones de seguidores al confesar que se había realizado una cirugía estética en su parte íntima.

La revelación la hizo por medio de su cuenta personal e Instagram , junto con un video en el que se ve que está en su casa y muy cómoda en una cama dice: "Les cuento, esta mañana estuve en la clínica, me hice una cosita, tengo que guardar reposito y tomar mucha bebida. Yo soy muy fuerte pal´ dolor, amigas. Vamos a quedar una chimba".

Publicidad

Algunos segundos más tarde, Yina Calderón contó los motivos para elegir a su cirujano plástico y reveló 'la cosita' que se hizo: "A mí me encantan las fajas, las cirugías, me encantan... Rejuvenecimiento vaginal, digamos que no es para quedar virgen de nuevo, yo soy una loca, a mí me encantan las cirugías".

El video de la empresaria de fajas se viralizó rápidamente y la cuenta de chismes Faranduleandoando15 lo rescató y lo compartió en su feed. Hasta el momento la publicación tiene más de 22 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios delas redes sociales quienes cuestionan a Yina Calderón por tantas cirugías.

Publicidad

"Cada quien con su locura 😂", "Hasta eso lo tienen feo, que decepción", "Dios hasta donde 😮", "Hasta la cucaracha la tenía caída 😂 esta muy llevada ps", "Como la tendría que se la mando arreglar 😂😂😂 medio beso la tenía 😂", "Muchacha por Dios...😂", son algunos de los comentarios.