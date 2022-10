Yina Calderón se puso candente con video en microscópico bikini

Yina Calderón es una de las mujeres más reconocidas que hay en el país gracias a su empresa de fajas y por ser tan activa en las redes sociales en las que comparte fotos y videos de lo que se sucede a diario.

Hace poco la joven paralizó Instagram al compartir en su cuenta un sensual video modelando en un diminuto vestido de baño que tenía algunas piedras y su outfit lo acompañó de unas largas extensiones en su cabello de color verde.

Publicidad

Con esta publicación la empresaria de fajas mostró cómo está quedando su cuerpo después de someterse a varias cirugías para cumplir con su sueño de ser la barbie colombiana.

Como siempre ocurre con sus publicaciones, los internautas no dudaron en dejarle mensajes de todo tipo. Algunos criticándola por su físico y otros halagándola por ser tan emprendedora.

Recordemos que hace poco Yina Calderón se sometió a un procedimiento quirúrgico para aumentar sus glúteos, ya que por los biopolímeros que tenía en su cola, esta le quedó bastante caída y maltratada.

Publicidad

Luego de salir del quirófano todo estaba bien hasta que hace algunos días la empresaria comentó en sus redes sociales que todo había empeorado pues su prótesis de la cola izquierda se la había infectado por lo que tenía que entrar a cirugía de emergencia.

"Me puse las prótesis porque yo tenia el rabo muy feo, lo tenía caído, lo tenia horrible, no me ponía ropa apretada, no me ponía bikini en la playa producto de los biopolímeros", comenzó diciendo Yina.

Publicidad

Siguió contando: "La única manera de reconstruirlo era poniendo unas prótesis... Esperar un año y poner las prótesis. Quedó la cirugía muy bien, el tamaño de las prótesis muy acorde para mi cuerpo".

Luego dijo que el dren de la nalga izquierda se le taponó: "A cada prótesis le dejan un dren y el dren de la nalga izquierda se tapó porque en estas cirugías pasa de todo amor, no es culpa del cirujano, no es culpa de la paciente. Yo creo que en ninguna cirugía me he cuidado tanto como en esta".

"Se abrió la nalga izquierda, hicimos de todo, la prótesis se salió y se infectó. Estoy muy mal, literal estoy muy mal. Yo soy muy fuerte. Le pedimos el favor al doctor Urasan, él me va a intervenir aquí en la ciudad de Bogotá... Me va a retirar la prótesis izquierda, la derecha sanó super bien, la cirugía fue un éxito pero son cosas que pasan. Tengo que esperar un mes o dos meses para volver a poner la prótesis", finalizó contando casi al borde del llanto la empresaria de fajas.

Publicidad

Maquillaje fácil para Halloween