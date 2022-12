Yina Calderón y Aida Victoria se pelean por comentario de Westcol: "De lealtad no tienes ni idea"

Hace algunos días se viralizó un supuesto comentarios que había hecho Aida Victoria Merlano a quien era su pareja, el joven streamer Westcol de que supuestamente extrañaba el miembro masculino de Yeferson Cossio.

Ante esta situación, Aida dijo que era mentira que ella hubiera dicho eso, sin embargo, sus declaraciones pasaron desapercibidas y dieron pie a que Yina Calderón opinara al respecto.

Por medio de un video en la comodidad de su casa, la vendedora de fajas se pronunció entre risas y dijo: "Yo la considero mi amiga y me cae muy bien, al igual que su mamá, quien es una excelente persona y tuvimos la oportunidad de hablar hace poco; pero hoy me toca hablar de una manera objetiva (...) Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien".

Ante las declaraciones de Yina Calderón, Aida Victoria no se podía quedar en silencio y decidió responderle con la clase que la caracteriza, asegurando que entre ellas no había una amistad.

"De todas las barbaridades que hablaste en esas historias lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga, porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y, cuando uno es amigo, debe ser leal; pero tú de lealtad no tienes ni idea porque trapeaste el piso con esa palabra en todas tus declaraciones", comenzó diciendo Aida.

Asimismo, contó desde hace cuánto tiempo no se habla con Yina: "Tú dices que yo hablo y hablo de esta persona porque no me lo puedo sacar de la cabeza ¿Con quién se supone que hablo de eso?, no será contigo porque la última vez que hablamos fue en abril (...) Yo creo que debería darte pena decir que eres amigo de alguien y luego hacerle semejante vaina tan rastrera, sobre todo desde la cuenta de tu empresa que es privada, para ver lo publicado, toca seguirla ¡Espero que vendas muchas fajas, Yina!".

