Yina dice que Manuela no le habla por robarle un beso en su fiesta

Yina Calderón se hizo viral con su última 'puti fiesta' en Medellín en las que pasaron muchos episodios que dejaron en shock a sus seguidores.

Siempre se ha conocido que entre Yina Calderón y Manuela existe una enemistad, pero todo parece haber cambiado en los últimos meses, pues ahora comparten varios live y hasta Manuela fue invitada a una de las excéntricas fiestas de Yina.

Te puede interesar: "Yo a usted la amo"": Yina Calderón invitó a Manuela a su fiesta y se la' chupeteó'

Sin embargo, en la última fiesta todo se salió de control y Yina besó a Manuela. Todo quedó grabado en el live y Yina salió a hablar de lo sucedido.

Yina llamó al conocido 'Rey de las extensiones' en un live y éste no pudo evitar preguntarle qué había pasado con el beso a Manuela.

"Manuela se fue brava, no me habla y no me contesta las llamadas. No me contesta y realmente la cagué. La besé", dijo Yina.

Y recalcó que "entre Manuela y yo pasó una vuelta rara. Mk yo me emborracho y me gusta Manuela. Manuela también me chupeteó", dijo.

La joven afirmó que su próxima 'puti fiesta' será en Barranquilla.

Este es un fragmento del live en el que Yina cuenta todo lo que pasó después de la alocada fiesta

