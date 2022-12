“Yo vine a meterme en lo que no me tengo que meter”: Mara Cifuentes habló de Miss Universo

La reconocida modelo trans Mara Cifuentes reveló detalles con respecto a su posible participación en Miss Universo y también de situación sentimental en el programa ‘Lo sé todo’.

Tras haber revelado su sueño de hacer parte del certamen de belleza más importante del mundo, Mara estaría muy cerca de cumplir con esa meta, puesto que estuvo en contacto con la presidenta de Miss Universe Colombia, Natalie Ackermann.

Hace algunos años pensar que una modelo transgénero pudiera participar en el concurso de Miss Universo era una locura, pero al parecer todo ha cambiado y luego de varios ajustes en las reglas, hoy en día ya es posible imaginar algo así.

En la entrevista la joven de 24 años señaló que desde el próximo año será posible tener personas transgénero compitiendo por la corona, es por eso que desde ya comenzará a prepararse para ganarse ese puesto.

“Sí, me veo con la bandera de Colombia representado al país en Miss Universo; representando a las trans en el certamen”, expresó la colombiana.

“Sería como meterme a la boca del lobo, pero no sé creo que para eso vine a la vida. Para enseñarle a la gente, para cambiar pensamientos, para abrir puertas y para meterme donde no me tengo que meter”, afirmó la modelo orgullosa de ser trans.

Durante la grabación también confesó estar estrenando nuevo amor y aunque los rumores apuntan hacia el hermano de Mateo Carvajal, Isaac Carvajal, Mara afirmó que no se trataba de él, a pesar de ser un “papacito”.

Con la intención de mantener el secreto guardado sobre quien se trataba, la modelo no dio más señales y dejo a más de uno con la inquietud.