Giovanny Ayala fue robado en Acacias Meta

El cantante de música popular Giovanny Ayala , fue la nueva víctima de la delincuencia, lo robaron mediante la modalidad de raponazo el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Acacias Meta, según él mismo denunció.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando el artista se disponía a subirse a su camioneta y de repente es sorprendido por un hombre que se le abalanza y le arranca una cadena de oro que el cantante portaba en ese momento.

En el video se puede apreciar cómo el hombre luego de cometer el hurto sale a correr, más adelante es esperado por otro delincuente en motocicleta en la cual huyen del lugar rápidamente.

Por fortuna para Giovanny Ayala no resultó herido y no le ocurrió nada grave que lamentar, por lo que no dudó en poner la respectiva denuncia ante las autoridades. Por el momento la policía se encuentra adelantando las investigaciones del caso.

El raponazo es una de las formas más comunes utilizada por los delincuentes, pues parece ser que para estos hampones les resulta fácil esperar a que su víctima se descuide para luego atacarlas y robar sus pertenencias.

Motoladrones roban al cantante Giovanny Ayala en Acacias, Meta pic.twitter.com/0cz6HTrP1v — Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) December 13, 2023

Por su parte el hijo del artista, Sebastián Ayala publicó un video en su cuenta en Instagram en donde habló sobre el caso que le sucedió a su papá, generando polémica por sus fuertes declaraciones al respecto.

“Gracias a que nuestro nefasto gobierno no nos quiere apoyar con seguridad que es lo que más le pedimos”, y recordó el caso similar que le sucedió al también reconocido cantante de música popular Alzate.

Sebastián, indignado por lo sucedido con su padre, hizo referencia a las palabras de Alzate, en donde afirmó la siguiente frase. “ya, como lo dijo nuestro colega Alzate, hay que armarnos para nosotros mismos combatir a esta delincuencia que nos tiene azotados día tras día”.

Estas palabras dichas por Sebastián Ayala, generaron polémica entre sus seguidores, debido a que cada vez son más los colombianos, cansados de la difícil situación de inseguridad, que están empezando a hacer justicia por mano propia.

“Ya es hora de que tomemos justicia por nuestra propia Cuenta, no hacemos sino decir lo terrible que es la seguridad y no hacemos nada!! Ya es hora de actuar”. Sebastián Ayala.

Por su parte los seguidores hicieron comentarios como: “Al gobernador saliente le quedó grande la seguridad del departamento no hizo nada y ahora le vienen a echar la culpa a un gobierno que acaba de empezar”, “Toca hacerlo como acá en EEUU cualquiera puede tener armas”, ”Bonito msj... Guerra con más guerra 👏👏.

