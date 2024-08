Boxeadora Imane Khelif se sometió a cambio extremo; así quedó

Los Juegos Olímpicos de París 2024 estuvieron marcados por momentos memorables y también por varias controversias. Una de las disciplinas que generó mayor polémica fue el boxeo femenino, especialmente en la categoría de peso pluma, donde se cuestionó la elegibilidad de algunas competidoras.

En medio de este debate, la argelina Imane Khelifse consagró como campeona olímpica, no solo enfrentando a sus rivales en el ring, sino también lidiando con cuestionamientos sobre su identidad y género. Khelif, quien ganó la medalla de oro, fue el centro de atención no solo por su desempeño, sino por la controversia en torno a su apariencia y los estereotipos de género.

Después de su triunfo, la boxeadora posó para un centro de belleza argelino en una sesión que buscaba resaltar su lado femenino, mientras mantenía su esencia como deportista. En las imágenes, se la vio con su medalla y guantes de boxeo, desafiando los prejuicios que rodean a las mujeres en el deporte.

El centro de belleza 'Beauty Code' compartió un video en redes sociales donde se reivindicaba a Khelif como una "bella mujer" que no necesita ajustarse a los estándares tradicionales. "Imane no buscó cambiar para encajar en los moldes que el mundo impone. Su verdadero poder está en su estrategia y fuerza, no en su apariencia", expresó el centro en su cuenta de Instagram.

La polémica llevó a Khelif a presentar una denuncia en París por "ciberacoso agravado", con el fin de identificar a quienes promovieron una campaña misógina y racista en su contra. A pesar de esto, la boxeadora fue recibida como una heroína en Argelia, donde el presidente Abdelmadjid Tebboune la condecoró con la Orden del Mérito, reconociendo su aporte al deporte y su resistencia frente a las críticas.

