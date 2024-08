Valentina Arbeláez, los últimos días de la presentadora que luchó por su vida

El mundo de la farándula colombiana ha visto pasar millones de talentos que con sudor y trabajo han logrado un lugar en cada una de sus profesiones, historias emotivas, inspiradoras y otras que no son tan buenas. Así fue como terminó la vida de una de las presentadoras de entretenimiento que prometía ser todo un icono de la pantalla chica.

Se trata de Valentina Arbeláez, una joven que partió con tan solo 25 años, tras luchar por su vida después de un evento desafortunado. El programa Expediente Final de Caracol Televisión recordó a la bella joven, descrita por sus seres queridos y amigos, quienes contaron como la vida le cambió en segundo, al parecer todo por el estrés.

Valentina nació el 24 de febrero de 1996 y tuvo la oportunidad de entrar al mundo de la televisión a corta edad, exactamente a los 13 años, destacando por su talento y llamando la atención de productores, consiguiendo lugares como presentadora e incluso incursionando en la actuación.

Su auge llegó cuando tenía 18 años, trabajando para diferentes medios importantes y siendo una de las figuras de la ceremonia de premios Kids' Choice Awards, hechos en Bogotá en el año 2014, lastimosamente para sus amigos y seres queridos, esté sería la última vez que brillaría en la televisión, pues su luz se apagó de la noche a la mañana.

Al parecer, cuando le informaron que el programa para el que trabajaba saldría del aire, el estrés se apoderó de ella y los dolores de cabeza incesantes no la dejaron de agobiar, hasta que un día sufrió un accidente cerebrovascular que cambió su vida para siempre: “Fueron varios paros cerebrales consecutivos por la falta de oxígeno que fueron definitivos para Valentina”, indicó la presentadora Mónica Hernández.

Su familia no siguió las recomendaciones de los médicos que indicaron que lo mejor era desconectarla, sus padres cuidaron de ella durante siete años, en los que incluso tuvieron una batalla con la EPS para que le brindara los insumos y el personal para su tratamiento: “Valentina necesitaba pañales, cosas de aseo que claramente los papás, pues no podían brindarle todo el tiempo porque no trabajaban y la EPS tampoco era que estuviera tan al tanto de todo”, indicó la periodista Milena Ramírez. Lastimosamente en el año 2021, a los 25 años, Valentina falleció.

