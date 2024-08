Jessi Uribe hace inesperado pronunciamiento: "Me arrepiento del dolor que le causé"

En una reciente entrevista en el programa 'El Klub' de La Kalle, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a todos con una confesión inesperada que dejó a sus seguidores reflexionando. A lo largo de la conversación, Jessi habló abiertamente sobre su vida personal, sus éxitos y los desafíos que ha enfrentado en su carrera musical. Sin embargo, fue cuando el tema giró hacia las personas a las que pudo haber herido a lo largo de su vida que el cantante mostró una faceta más vulnerable.

Hablando de su nuevo éxito musical 'Si ya me voy', el conductor del programa, Jhovanoty, introdujo una reflexión que dio pie a la confesión. “Hay una frase que me impactó en esta canción y dice: ‘Aunque la muerte es un destino inevitable, lo que realmente importa es cómo vivimos y amamos durante nuestra vida’”, citó Jhovanotty, antes de lanzar una pregunta directa al cantante: “¿De qué se arrepiente usted en la vida, de haber hecho algo o de no haberlo hecho?”

La respuesta de Jessi Uribe fue contundente y sincera: “Yo he hecho todo lo que he querido, gracias a Dios. No me arrepiento de nada de lo que he vivido porque soy muy feliz"

Jessi Uribe aseguró que se arrepiente del dolor que causó

Continuando con su respuesta el cantante se sinceró y dijo: "quizás me arrepiento del dolor que le causé a algunas personas en este camino de la vida”. Esta declaración causó conmoción, dejando entrever que, aunque está satisfecho con las decisiones que ha tomado, es consciente del impacto que sus acciones pueden haber tenido en otros.

Intrigado, Jhovanoty continuó indagando y le preguntó a Jessi a qué personas se refería. El cantante, sin entrar en detalles específicos, explicó: “Hay personas a las que uno les hace daño y ni siquiera sabe que les hizo daño, entonces me arrepiento de eso”. Esta confesión dejó claro que Jessi, como cualquier ser humano, ha tenido momentos en los que, sin intención, pudo haber lastimado a otros.

El ambiente de la entrevista se alivió momentáneamente cuando se mencionó una anécdota graciosa. Jhovanotty bromeó sobre un incidente con su colega Ciro Quiñones, en el que Jessi supuestamente le había "cogido el peluquín". Esta anécdota provocó risas y permitió a Jessi compartir cómo la música popular une a los artistas, quienes, según él, son muy honestos entre sí. “Hay géneros musicales o artistas que se miran por encima, pero los que me he encontrado yo, me caen muy bien y la pasamos bacano”, comentó.

La conversación también tocó aspectos más personales del cantante, como sus raíces en la música mariachi, un legado que recibió de su padre. “Se lo heredé a mi papá. Él tiene un sitio que se llama El Rancho del Charro allá en Bucaramanga”, recordó con orgullo.

Revive acá la entrevista completa: