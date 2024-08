Mujer autoriza desconectar del soporte vital a su esposo; la abandonó por su amante

Un caso que ha generado gran controversia en China, luego de que una mujer tomara la decisión de desconectar a su esposo de 38 años del soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral. La situación, que tuvo lugar en la provincia nororiental de Liaoning, ha despertada una polémica en redes sociales, dividiendo a la opinión pública sobre si la acción fue justificada o cruel.

El incidente ocurrió cuando el hombre sufrió la hemorragia mientras se encontraba en la casa de su amante. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos de un hospital local, donde los médicos lucharon para estabilizarlo. Sin embargo, debido a la complejidad de su condición, los profesionales de la salud informaron a los familiares sobre la necesidad de realizar una operación urgente. No obstante, también advirtieron que el costo de la cirugía sería elevado y que las probabilidades de supervivencia eran bajas.

Al principio, la amante del hombre estuvo presente en el hospital, pero la situación cambió radicalmente cuando la esposa del paciente llegó al lugar. Según la ley china, el pariente más cercano tiene la autoridad para tomar decisiones médicas en casos donde el paciente no puede expresarse. Fue en ese momento que la mujer, al enterarse del estado crítico de su esposo, solicitó que se le desconectara del soporte vital y que no se intentara reanimarlo.

La esposa explicó que su marido la había abandonado hace más de diez años para vivir con su amante, durante los cuales no mantuvo ningún tipo de contacto ni la ayudó económicamente. Por esta razón, afirmó que no tenía ningún vínculo emocional con él y que no veía sentido en prolongar su vida artificialmente bajo esas circunstancias.

El caso rápidamente se volvió viral en las redes sociales chinas, provocando un intenso debate. Algunos usuarios condenaron la decisión de la mujer, calificándola de 'desalmada', mientras que otros la defendieron, argumentando que el hombre había tomado sus propias decisiones al abandonar a su esposa y que, en última instancia, el resultado habría sido el mismo, dada la gravedad de su estado.

