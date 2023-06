Brutal agresión: le espichó la mitad del cráneo, ahora teme por su vida

Una brutal agresión de la que fue víctima un hombre de 27 años está siendo noticia en distintos portales web y redes sociales, debido a las impactantes imágenes de cómo quedó su cráneo tras el ataque.

Pero lo más indignante de este caso y por lo que ha salido a la luz pública su historia en todo el mundo es porque su atacante, de 32 años, está a punto de salir libre, tras pagar solamente un año de prisión.

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2022 en las calles de Ilkeston una localidad situada en el condado de Derbyshire en Inglaterra, cuando Braden Stromberg caminaba hacia las tiendas de su sector después de su trabajo con quien entonces era su novia, fue entonces cuando sufrió el brutal ataque por parte de Kyle Stephenson.

Stromberg fue trasladado de urgencia al hospital donde los médicos lucharon para salvarle la vida extrayéndole el lado derecho del cráneo durante una operación de tres horas. Braden casi muere y pasó 15 días en coma inducido antes de lograr una recuperación increíble que ha dejado atónitos a los médicos.

En entrevista a distintos medios del Reino Unido, la víctima, ha manifestado su desilusión y preocupación pues su atacante en poco tiempo quedará en libertad. "Casi acabó con mi vida y ahora está libre y no tiene absolutamente ningún remordimiento", dijo.

Así quedó el cráneo de Branden tras el ataque y su cirugía /Foto: Internet

Según aseguró recibió la noticia en un correo electrónico del Ministerio de Justicia que dijo que Stephenson estará sujeto a un toque de queda y usará una etiqueta electrónica.

Ahora Stromberg vive con el temor de que una sola caída o golpe en la cabeza pueda matarlo y se ve obligado a usar un casco para proteger su cerebro desprotegido cada vez que sale de la casa.

Tras la delicada cirugía a la que fue sometido, está a la espera de una nueva cirugía para insertar una placa de titanio para reconstruir su cráneo, lo que espera le permita volver al trabajo. Braden agregó que "todos los médicos con los que he hablado me han dicho lo afortunado que soy de no haber despertado del coma paralizado o en estado vegetativo. No pueden creerlo".

Branden duró dos semanas en coma /Foto: Internet

Para finalizar comentó que le han dicho que es una operación bastante arriesgada ya que existe la posibilidad de infección o más hemorragias en el cerebro, pero que es su única oportunidad para volver al trabajo y vivir una vida normal.