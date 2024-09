Revelan carta que escribió influencer antes de perder la vida; estaba molesta

El trágico fallecimiento de Kubra Aktum, una influencer turca de 26 años, dejó a sus seguidores en shock. La joven, quien ganó popularidad en TikTok por sus videos donde aparecía vestida de novia sin novio, perdió la vida el lunes 23 de septiembre al caer desde el quinto piso de un edificio de lujo en Estambul.

El cuerpo de Kübra fue encontrado sin vida en el exclusivo barrio de Hasanpaşa, y con el paso de los días han surgido nuevos detalles sobre lo que ocurrió. Si bien una de las hipótesis más fuertes es que la joven se quitó la vida, las autoridades no descartan otras líneas de investigación y han iniciado una exhaustiva indagación sobre los hechos.

Kubra Aktum se hizo famosa por mostrar su boda con ella misma /Foto: Instagram

¿Qué causó la muerte de Kübra Aktum?

Al descubrir el cuerpo de la tiktoker, las autoridades ingresaron a su apartamento para reunir más información. Allí encontraron una carta que, aparentemente, fue escrita por Kübra antes de su muerte, lo que sugiere que al parecer ella mismo decidió acabar con su vida.

Esta hipótesis cobró más fuerza al analizar las publicaciones que Kubra Aktum realizó en sus redes sociales días antes del suceso. En sus mensajes, la influencer manifestaba su lucha con el peso corporal, lo que alarmó a sus seguidores.

En uno de sus últimos mensajes en redes, Kübra escribió: "He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente". Sus seguidores reaccionaron preocupados, pero lamentablemente, su muerte ocurrió horas después.

Kubra Aktum influencer que perdió la vida a sus 26 años /Foto: Instagram

La reveladora carta que dejó Kübra Aktum

El contenido de la carta hallada en su apartamento fue revelado por el medio estadounidense TMZ, donde Kübra Aktum expresaba sus sentimientos antes de fallecer. La misiva reflejaba una profunda tristeza.

He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada Kubra Aykut

Estas palabras, desgarradoras y llenas de desesperanza, generaron una ola de reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores aprovecharon para reflexionar sobre la importancia de la salud mental y pedir que se preste mayor atención a quienes atraviesan momentos difíciles.

Reacciones en las redes sociales

La muerte de Kübra Aykut sacudió a la comunidad digital, que la conoció por su famoso video viral en diciembre de 2023, cuando celebró una "boda sin novio" al no encontrar una pareja que considerara digna. Este evento marcó su ascenso en la plataforma TikTok, donde compartía contenido creativo que, en su momento, fue bien recibido por su audiencia.

Sin embargo, tras conocerse su muerte, sus seguidores han compartido mensajes de condolencias y han destacado lo importante que es pedir ayuda en momentos de dificultad. Muchos de ellos, conmovidos por la última publicación de Kübra en Instagram, se han unido para pedir más visibilidad a los problemas de salud mental.

