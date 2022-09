Aida Victoria ya tenía listas sus pintas de reclusa; pensó que "dormiría en la cárcel"

La creadora de contenidos Aida Victoria Merlano se pronunció frente a la reciente condena de siete años y medio de casa por cárcel, tras ser declarada culpable en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.

En diálogo con Blu Radio la joven rompió el silencio que había tenido en medios de comunicación y se declaró sorprendida por a decisión del juez que le impuso una condena excarcelable y que le permite cumplir su pena en la comodidad de su hogar.

Pues días antes de conocerse el monto de condena, cuando la creadora de contenidos fue declarada culpable, pareció en un video en sus redes sociales en el que, bastante conmovida y preocupada, dijo llorando que le espera una condena de cerca de 17 años y que no habría opción de prisión domiciliaria.

Ahora, tras saber que no alcanzan a ser ocho años de prisión y que se le concedió la casa por cárcel la influencer dijo en Blu Radio que fue una decisión que tomó bien, ya que no esperaba menos de 15 años.

Era tanta su preocupación y seguridad de que sería una pena más alta que, aseguró, ya hasta había preparado una maleta con ropa que llevaría a la cárcel.

"Ya sabía que me habían condenado, pero me sorprendió muchísimo la condena porque pensé que, mínimo, me iban a dar 15 años y que obviamente me iban a mandar a un centro penitenciario", expresó Aida Victoria al tiempo que revelo que: "De hecho yo tenía la ropa preparada para irme, juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario".

Reconoció que, aunque apelaron la decisión del juez vio con buenos ojos el monto de condena, teniendo en cuenta que pensó que sería mayor.

"Lo lógico es la apelación porque yo lo que espero es la absolución", señaló la hija de la exsenadora mientras aseguró que no ayudó a fugar a su mamá y que la Fiscalía no tiene pruebas de su responsabilidad en los hechos.

