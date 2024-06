Caso Dilan Castro: quién es Faiber Restrepo, padrastro del pequeño

El indignante caso del pequeño niño Dilan Santiago Castro sigue dejando detalles escalofriantes. El menor de apenas dos años fue hallado sin vida por funcionarios de la Policía Nacional, quienes atendieron el llamado de su familia, quienes lo reportaron como desaparecido en zona rural de la localidad de Usme en Bogotá.

Desde el 6 de febrero las unidades de búsqueda limpiaron varios kilómetros de terreno en busca del menor, hasta que el 10 de febrero dieron con su cuerpo en una de las zonas por donde ya habían pasado. Desde ese detalle no han dejado de crearse incógnitas al rededor del deceso de este pequeño.

De acuerdo con la Fiscalía, el menor fue víctima de homicidio y su muerte se debió a una asfixia mecánica, descartando rastros de abuso sexual: "La muerte fue violenta, por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación y su Policía Judicial la investigarán como un homicidio".

En los últimos días, se conoció el reporte forense de las pruebas de ADN hechas en el cuerpo del menor, arrojando que había rastro de material genético del padrastro de Dilan, Faiber Restrepo, de quien aún no se sabe nada y pasó desapercibido durante la investigación. La madre del menor, Derly Rivas, no se pronunció sobre la existencia del sujeto y guardo silenció sobre su relación, por lo que crecen las dudas en contra de su padrastro.

Restrepo sigue en libertad y la tía del menor, Valentina Castro, la persona que parecía más afectada por su partida, levantó la voz haciendo un llamado a las autoridades, puesto que Faiber Restrepo continúa en libertad y tras el hallazgo es el principal sospechoso: "Me preocupa mucho que la Fiscalía no haya tomado medidas. Es el colmo que, con pruebas tan claras, no se haya hecho nada".

