Prueba del ADN hallado en cuerpo de Dilan Santiago Castro revela quién sería el responsable

El pasado 10 de febrero la noticia de la muerte del pequeño Dilan Santiago Castro, de tan solo dos años, conmocionó a la comunidad en la localidad de Usme, Bogotá y todo Colombia. El menor fue encontrado sin vida en un cultivo de papa, a varios metros de su hogar, tras desaparecer el 6 de febrero. El caso dejó a la comunidad consternada y en busca de respuestas.

El informe de Medicina Legal reveló que Dilan Santiago fue víctima de un homicidio. La necropsia determinó que la causa de su muerte fue asfixia mecánica, específicamente una encefalopatía hipóxica, y descartó cualquier indicio de abuso sexual. "La muerte fue violenta, por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación y su Policía Judicial la investigarán como un homicidio", declaró en su momento Leonor Merchán, directora de la Fiscalía de Bogotá.

Cuatro meses después, Valentina Castro, tía paterna de Dilan, expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación. A pesar de las pruebas contundentes, incluyendo resultados de ADN encontrados en el cuerpo del niño, aún no se han tomado medidas decisivas.

Hace aproximadamente 20 días salió el resultado del ADN que encontraron en el cuerpo de mi sobrino. Las autoridades nos habían dicho que apenas tuvieran pruebas contundentes sobre a quién pertenecía el ADN, tomarían acciones Valentina Castro, tía de Dilan Santiago

¿De quién es el ADN encontrado en cuerpo de Dilan Santiago Castro?

La tía del pequeño reveló que el ADN pertenece a Faiber Restrepo Salazar, el padrastro de Dilan Santiago Castro. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, Restrepo sigue en libertad. "Me preocupa mucho que la Fiscalía no haya tomado medidas. Es el colmo que, con pruebas tan claras, no se haya hecho nada", agregó Castro.

Caso Dilan Santiago Castro / Foto: Policía de Bogotá

La familia de Dilan está en una situación desesperante, sin saber qué rumbo tomará la investigación. "La Fiscalía no nos ha dicho si lo van a capturar. Me preocupa eso. Ellos nos habían dicho desde un principio que la única prueba era el ADN que encontraran en el niño", dijo Valentina Castro en entrevista para medios de comunicación.

¿Qué pasó el día del hallazgo de Dilan Santiago Castro?

Derly Rivas, madre del niño, relató los angustiosos momentos cuando su hijo desapareció. "Yo lo dejé un momentito en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba", recordó en diálogo con Noticias Caracol. Según vecinos, Rivas, oriunda del Tolima, había llegado a Usme en 2023 para trabajar cuidando una finca.

Derly Julieth Rivas pide justicia por la muerte del pequeño Dilan Castro /Fotos: captura de pantalla Noticias Caracol

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Dilan en un lugar previamente inspeccionado por las autoridades dejó muchas preguntas sin respuesta. En paralelo, el padre del niño, Marlon Castro Gordillo, fue detenido en febrero por una denuncia de violencia intrafamiliar, aunque posteriormente fue liberado. Castro ha asegurado desde el principio que no tenía comunicación con Derly Rivas y que vio a su hijo por última vez el 3 de enero.

Caso Dilan Santiago Castro / Foto: Tomada de redes sociales y Noticias Caracol

La familia de Dilan Santiago Castro sigue exigiendo justicia. Valentina Castro hace un llamado urgente a las autoridades para que actúen con contundencia. "No quiero que el caso quede en la impunidad. Necesito que se esclarezca y que los responsables paguen. Hace cuatro meses fue mi sobrino, mañana puede ser otro niño. Mi llamado es a que por favor hagan justicia", concluyó.

