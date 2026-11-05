Estas son las contradicciones que desatan debate en caso Baby Demoni; hay pistas

El fallecimiento de María Alejandra Parada Esquín, conocida en plataformas digitales como Baby Demoni, continúa generando interrogantes tras conocerse nuevos detalles del dictamen de necropsia y de las pruebas médico-legales recopiladas durante la investigación.

Inicialmente, su pareja sentimental, el artista urbano Miguel Ángel López, conocido como Samor One, sostuvo que la joven se había quitado la vida por ahorcamiento el 14 de octubre de 2025, luego de una discusión. Incluso, compartió fotografías y videos relacionados con lo ocurrido desde su propia versión de los hechos.

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Sin embargo, durante un especial judicial de El Klub de La Kalle se dieron a conocer algunos elementos médicos y criminalísticos que plantearían inconsistencias frente a esa hipótesis y que apuntarían a una muerte violenta.



Lo que reveló Medicina Legal sobre la muerte de Baby Demoni

Una de las principales inconsistencias está relacionada con las marcas encontradas en el cuello de la víctima y el elemento que presuntamente habría sido utilizado para suspenderla.

Mientras la versión inicial de su expareja señalaba que la influencer se había suspendido en el baño utilizando una sábana de una cortina, los análisis forenses encontraron diferencias entre las marcas del cuello y los surcos que dejó el elemento reportado.

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Yefrin Alexis Garavito Navarro, director de la Unidad de Investigación Criminal, participó en el especial de El Klub de La Kalle y explicó algunos de los hallazgos preliminares.

"Cuando analizamos los signos de los surcos que están en la cortina versus los surcos que quedaron en el cuello, pues no existe una compatibilidad real al respecto... el surco no es compatible con el elemento y podría llegar a tener una compatibilidad con otro elemento, posiblemente mecánico", afirmó.

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Por su parte, la madre de la influencer también se refirió a las características de las marcas encontradas en el cuerpo de su hija y cuestionó la versión inicial sobre lo sucedido.

"Mi hija no hizo esto, las marcas son distintas... las marcas que ella tiene en el cuello no coinciden con una sábana ni con una cortina... a ella la asfixiaron así porque lo dijeron los médicos", manifestó durante el programa.

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¿Qué otra contradicción hay en el caso de Baby Demoni?

Otro de los aspectos que ha generado interrogantes está relacionado con la condición médica de María Alejandra al momento de los hechos.

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El 9 de octubre de 2025, seis días antes de su fallecimiento, la creadora de contenido se había sometido a una lipotransferencia y un aumento mamario. Según explicó su madre, la joven se encontraba en recuperación, tenía anemia y todavía presentaba varios puntos de sutura.

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La mujer aseguró que su hija tenía limitaciones para realizar determinados movimientos debido a la intervención quirúrgica y que su condición física le impedía ejecutar maniobras que requirieran un esfuerzo considerable. "Ella no podía subir los brazos porque ella tenía puntos acá, ella no podía desplazarse... estaba indefensa", señaló.

Caso Baby Demoni: Samor One reaparece /Foto: redes sociales

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A este testimonio se suma la información expuesta durante el especial sobre las suturas quirúrgicas. Según lo explicado, en la necropsia no se habría documentado su ruptura, un elemento que también fue mencionado al analizar la hipótesis de una suspensión voluntaria.

Las inconsistencias del cuchillo, la cortina y las manchas de sangre

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Los elementos inspeccionados en el lugar de los hechos también forman parte de los interrogantes que rodean el fallecimiento de Baby Demoni.

Samor One difundió videos en los que mostró un cuchillo que, según su versión, habría utilizado para cortar la tela y auxiliar a la joven cuando la encontró suspendida.

No obstante, la madre de María Alejandra cuestionó el uso de ese utensilio y aseguró que le pertenecía, pero que no tenía filo suficiente para realizar el corte que se observaba en la cortina.

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"Ese cuchillo era mío... ese cuchillo no tenía filo, así tú quisieras sacarle filo esa cosa no le salía. Ese corte que tiene la cortina... eso cortado como con unas tijeras", expresó.

Adicionalmente, durante el especial se mencionaron hallazgos relacionados con rastros de sangre encontrados en la sala, que estarían asociados con un catéter que se habría retirado o desprendido. Sin embargo, según la información expuesta por los investigadores, no se encontraron rastros de sangre en la cortina ni en la taza del baño donde presuntamente se habría apoyado la víctima.

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Por ahora, la Fiscalía General de la Nación continúa con las actuaciones investigativas y la evaluación de los elementos probatorios para esclarecer las circunstancias en las que murió María Alejandra Parada Esquín.