Evelyn Rodas envía mensaje de perdón a madre de Sofía Delgado: "También soy mamá"

En su mensaje, Evelyn no solo pidió perdón a nombre propio, sino también en representación de Brayan Campo, a quien describió como un hombre que, hasta el día de la captura, no mostró señales de arrepentimiento ni nerviosismo.

La mujer expresó que, como madre, no puede entender cómo su pareja pudo haber cometido un acto tan atroz y agregó que hubiera preferido ser ella la víctima en lugar de la pequeña Sofía Delgado.

Publicidad

"Señora Lady, yo quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan porque no me parece justo lo que hizo. Incluso, yo le dije a él que hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña, porque yo también soy mamá. Lamento mucho la muerte de su hija y lamento que haya sido mi expareja el verdugo de esa niña", dijo Evelyn en una entrevista.

Evelyn Rodas sigue en el ojo del huracán

Publicidad

A pesar de este mensaje de arrepentimiento, la opinión pública sigue dividida. Muchos usuarios en redes sociales consideran imposible que Evelyn Rodas no haya notado el comportamiento sospechoso de su pareja en los días previos a hallazgo del cuerpo de la pequeña, especialmente después de que ella misma admitiera que pasaron una noche viendo películas como cualquier otro domingo.

Las dudas sobre su posible implicación han alimentado especulaciones, aunque las autoridades no han encontrado evidencia que la comprometa hasta el momento.

Además, una experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, analizó una entrevista de Evelyn Rodas y afirmó que su lenguaje no verbal podría estar revelando más de lo que dice.

Según Centeno, la mujer muestra signos de autocensura al morderse los labios y evitar el contacto visual, lo que indicaría que podría estar ocultando información. Sin embargo, será responsabilidad de las autoridades determinar si Evelyn Rodas tiene algún tipo de implicación en este trágico suceso.

Publicidad

Hasta el momento, la madre de Sofía Delgado, Lady Zúñiga, ni ningún otro miembro de su familia han emitido declaraciones públicas luego de que se revelaran los detalles de cómo murió la pequeña.

No se conoce ninguna respuesta oficial al mensaje de perdón ofrecido por Evelyn Rodas, lo que mantiene a la opinión pública a la espera de una reacción por parte de la familia afectada, quienes enfrentan el doloroso proceso de pérdida.

Publicidad

@larazonco Atención | Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, rompió su silencio desde un lugar en el que se encuentra resguardada y dirigió un mensaje a Lady, la madre de la niña Sofía Delgado, a quien pidió disculpas por la brutal acción de su esposo. "Hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña", expresó Rodas en una entrevista con el periodista Jay Alarcón. En su relato, la mujer, quien también es madre, compartió su angustia por la pérdida de su negocio y las amenazas que ha recibido tras el trágico secuestro y asesinato de Sofía, ocurrido el 29 de septiembre. ♬ sonido original - LARAZON.CO - LARAZON.CO

Puedes ver | Cronología del caso Sofía Delgado