Evelyn Rodas habla de cómo los vecinos le quemaron todo: "Hasta mis animales"

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confesó que lo perdió todo después de la tragedia. Según ella, no solo tuvo que lidiar con las consecuencias del caso de la pequeña Sofía Delgado, por el cual su esposo fue capturado, sino que también sufrió la furia de los vecinos, quienes incendiaron su tienda, su única fuente de ingresos.

"Me quedé solo con lo que tenía puesto ese día", relató con dolor, mientras recordaba cómo las llamas consumieron todo lo que tenía, incluyendo sus pertenencias más valiosas.

El negocio que mantenía no solo era su sustento, sino también el medio por el cual podía garantizar el bienestar de su hija, también llamada Sofía.

“Con esa tienda era que yo pagaba su guardería, sus cosas personales, todo”, aseguró Evelyn, visiblemente afectada por la pérdida.

Según la mujer, su vida cambió drásticamente cuando, además de enfrentar la detención de su esposo, tuvo que ver cómo todo lo que había construido se reducía a cenizas.

“Me quedé con una camisa y una sudadera que mi familia me alcanzó a enviar a la estación (de Policía) donde me tenían retenida”, recordó.

¿Qué pasó con las mascotas de Evelyn Rodas?

La situación fue aún más complicada cuando se enteró de que los vecinos también se llevaron a sus animales.

“Ni mis animales se salvaron”, dijo. Según contó, los perros que tenía en la tienda fueron distribuidos entre diferentes lugares, algunos fueron llevados a veterinarias y otros dados en adopción.

A pesar de los intentos de su familia por recuperarlos, la comunidad no les permitió hacerlo. "Recibí llamadas donde me decían que los perros estaban en diferentes lados, pero no nos dejaron reclamarlos", explicó Rodas.

Así fue como se enteró de que había perdido todo

Mientras permanecía retenida en la Sijin, fue informada del incendio, y aunque no pudo hacer nada para evitarlo, la devastación fue total.

Esta difícil situación ha generado en ella un profundo malestar, ya que siente que ha sido condenada por la comunidad sin tener responsabilidad directa en los hechos, según su versión.

"Prácticamente todo el país me odia", señaló, refiriéndose al rechazo que ha recibido desde que se conoció la muerte de la pequeña Sofía Delgado, aparentemente, a manos de su esposo y el padre de su hija.

