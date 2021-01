Falleció de COVID-19, presentador brasileño que criticaba medidas tomadas por la pandemia

Todavía existen muchos incrédulos sobre la existencia y letalidad del COVID-19, la enfermedad que tiene en pandemia al mundo y que hasta la fecha ha dejado casi dos millones de muertes. Así le pasó a Stanley Gusman, un presentador brasileño que hizo todo lo contrario a cuidarse y falleció a causa del virus.

El hombre, de 49 años, había criticado al alcalde de Belo Horizonte por pedir a los ciudadanos no hacer reuniones en las fiestas de fin de año. “Visitaré a mi padre y visitaré a mi madre. No voy a matarlos. Eso que dice usted me parece una falta de respeto. Deje a mi familia en paz. Defenderé a mis padres y a mi país”, expresó en aquel momento.

Solo cinco días después de dar tal declaración empezó a presentar síntomas y fue internado en cuidados intensivos por el delicado estado de salud en el que estaba. A pesar del tratamiento con hidroxicloroquina, en el que él confiaba a ojo cerrado, no pudo ser salvado.

Gusman era reconocido porque desde inicios de la pandemia se había puesto en contra a las medidas que las autoridades impusieron para contrarrestar el SARS-Cov-2 . En un programa aseguró que no se iba a tomar la temperatura en la sien, pues un estudio había señalado que los rayos infrarrojos ocasionaban daños en el cerebro, lo cual se trataba de una información falsa que había circulado en redes sociales.

Según el diario El País , vecinos de Stanley Gusman lo habían visto circular sin el tapabocas.

En su vida, el presentador tuvo más polémicas, en 2019 fue multado por un comentario racista hacia Carlos Augusto Montenegro, presidente de IBOPE , cuando dijo que “se llama Montenegro. Si fuera una persona íntegra, se llamaría Monteblanco”.

Publicidad

En el programa en el que trabajó por varios años Alterosa Alerta, le rindió un homenaje y pidió a su audiencia cuidarse.