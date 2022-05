"Me amarraron de pies y manos": Delincuentes abusaron y robaron a una mujer en el norte de Bogotá

Liliana Fernández, una biciusuaria, denunció que tres hombres, al parecer, venezolanos, la secuestraron y la abusaron en la Autopista Norte de Bogotá , cerca del peaje de Los Andes; los delincuentes la amenazaron con dispararle.

“Me metieron al fondo, me quitaron los zapatos y me amarraron con los cordones de pies y manos. Me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que iban a robarme”, contó la mujer a Noticias Caracol.

Según reveló, fue arrastrada a una zona boscosa, lugar en el que la golpearon en repetidas ocasiones; uno de los delincuentes la abusó sexualmente, denunció.

Además, detalló que en el sitio había documentos y objetos de más personas, al parecer, de otras víctimas.

La mujer reveló que uno de los delincuentes amenazó con disiparle, mientras le pedía las claves de sus tarjetas y cuentas bancarias.

“Cuánta plata tenía en las cuentas, que dijera las claves, que cuántos reales tenía en el banco. Yo les decía ‘no tengo dinero, acabo de entrar a trabajar. Lo que hay en la maleta, hay 200 mil pesos, me acaban de pagar la semana de trabajo, es lo único que tengo’. Me decían ‘si usted nos está diciendo mentiras le vamos a cortar los dedos’”, contó.

En el lugar se llevó a cabo un operativo en el que se confirmó que allí operaba una peligrosa banda criminal extranjera; la denuncia de la mujer fue clave para hallar el "centro de tortura"

Las autoridades encontraron entre los matorrales algunas de sus pertenencias, como su top, la coca del almuerzo y un zapato. También había maletas, documentos y ropa íntima de otras mujeres.