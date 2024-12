Reacción de Andrés Sotelo tras conocer su libertad: alivio y una sonrisa discreta

Este lunes 2 de diciembre, la audiencia en la que Andrés Camilo Sotelo enfrentaba cargos por el fallecimiento de Juan Felipe Rincón tomó un giro inesperado. El juez 76 con función de garantías, tras evaluar los argumentos presentados, decidió no imponer medida de aseguramiento al joven, dejando en libertad inmediata a Sotelo.

Publicidad

La reacción de Andrés Sotelo tras enterarse de libertad

Andrés Camilo Sotelo (izquierda) fue señalado como el responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón (derecha) /Fotos: captura de pantalla Focus Noticias y redes sociales

Publicidad

La audiencia, que fue transmitida por videollamada, captó un momento que no pasó desapercibido. Cuando Sotelo escuchó la decisión del juez, su rostro reflejó una notable sensación de alivio. Tras conocer su libertad, el joven respiró profundamente, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, y una suave sonrisa se asomó en su rostro . Era evidente que la noticia le había proporcionado un respiro, luego de días de incertidumbre y tensión.

Aunque la transmisión de la audiencia no permitió ver todos los detalles, la imagen de Sotelo al escuchar el veredicto fue clara: un joven aliviado, que de alguna manera parecía haber descargado la presión que lo acompañaba desde su captura.

Entonces, ¿quién es el responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón?

Cabe destacar que, a pesar de la libertad otorgada, Sotelo sigue vinculado al proceso y deberá seguir enfrentando las investigaciones relacionadas con el asesinato de Juan Felipe Rincón. No obstante, la decisión del juez de no dictar medida de aseguramiento muestra que, por ahora, no existen suficientes pruebas para vincularlo directamente con el crimen.

En ese contexto, las palabras del juez fueron claras: la falta de pruebas concretas y la incapacidad del arma que portaba Sotelo para disparar pusieron en duda su responsabilidad en el hecho. La única arma apta para disparar fue la del escolta de la víctima, Sergio Rico, y no la de Sotelo, lo que dejó sin sustento la acusación de autoría en el asesinato.

Publicidad

A pesar de las dudas que aún persisten sobre su participación en el crimen, el joven, visiblemente aliviado, ha quedado en libertad, pero con la responsabilidad de seguir enfrentando el proceso judicial. Sin duda, este giro inesperado ha marcado un antes y un después en el caso, y la reacción de Sotelo, aunque silenciosa, dejó claro lo significativo que fue para él este momento.

Publicidad