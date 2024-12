Caso Juan Felipe Rincón: razones por las que Andrés Sotelo quedó libre

El 2 de diciembre de 2024, el juez 76 con función de garantías, en una decisión clave dentro del proceso judicial por el asesinato de Juan Felipe Rincón, de 21 años, resolvió que no se dictará medida de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo, quien había sido capturado como presunto responsable de este hecho.

Esta determinación se da en medio de una serie de alegatos y elementos clave presentados durante la audiencia.

Durante la diligencia judicial, los padres de la víctima, el inspector de la Policía General William Rincón y Diana Morales, pidieron ser reconocidos como víctimas del caso. De igual manera, Sergio Rico, escolta de Juan Felipe Rincón, solicitó el mismo reconocimiento, pero el juez desestimó su petición al considerarlo también sospechoso en el asesinato. Esta situación refleja la complejidad del caso, en el que varias piezas del rompecabezas siguen siendo evaluadas.

¿Por qué quedó libre Andrés Sotelo?

Andrés Camilo Sotelo, sindicado como responsable en el caso de Juan Felipe Rincón /Foto: Fiscalía General

Uno de los aspectos fundamentales para la resolución del caso fue la revisión de las armas incautadas en la escena. El juez determinó que la única arma apta para disparar era la pistola Sig Sauer modelo SP2022, calibre 9 milímetros, que pertenecía a Sergio Rico, el escolta.

El togado destacó que esta pistola es de alta potencia y cuenta con características especiales que la convierten en un arma letal. A su juicio, este tipo de arma fue la que pudo haber causado la muerte de Juan Felipe Rincón, debido a su capacidad para generar un daño significativo.

Por otro lado, la pistola que Andrés Camilo Sotelo llevaba en su poder no fue considerada apta para disparar, lo que, según el juez, debilita la inferencia razonable de que él haya sido el autor del asesinato. El arma que se le incautó a Sotelo era de tipo CO2, es decir, una pistola de combustión que no es un arma de fuego convencional y, por tanto, no tiene la capacidad para causar los daños observados en la víctima.

Juan Felipe Rincón: armas usadas en la escena /Foto: El Tiempo

El juez también mencionó que no existían pruebas suficientes para vincular a Sotelo directamente con el disparo fatal , lo que llevó a la conclusión de que no se justificaba la solicitud de medida de aseguramiento. En consecuencia, se ordenó la liberación inmediata de Andrés Camilo Sotelo, aunque se precisó que el joven permanecerá vinculado al proceso.

