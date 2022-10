Revelan crudo video de joven DJ asesinada en su casa en Medellín

El pasado jueves 19 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Marcela Graciano, de 31 años, más conocida como DJ Magic, en el interior de su casa en el barrio Rosario de Itagüí, Antioquia. A partir de ese entonces, investigadores han tratado de reconstruir la escena del crimen para determinar qué ocurrió.

La mujer fue encontrada con sus manos atadas y signos de violencia, además, estaba envuelta en una lona y en un estado avanzado de descomposición.

Vale la pena mencionar que familiares y amigos, para ese entonces, llevaban varios días sin tener noticias de la DJ, por lo que decidieron ir a su casa donde encontraron la macabra escena.

El responsable del asesinato habría sido un hombre de nacionalidad venezolana identificado como Jeanfranco Nolasco Corona Castillo, que vivía como arrendatario en la casa y con quien, al parecer, la joven habría tenido problemas.

En el programa Expediente Final, del Canal Caracol, se revelaron crudas imágenes de lo que habría ocurrido al interior de la residencia (minuto 24). Cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor golpea con fuerza, aparentemente, a DJ Magic.

Minutos antes, el hombre dedicado al reciclaje, habría pedido a la joven que saliera, con la intención de cometer su plan y que no quedara filmado por las cámaras. Desde la fecha no se supo más de la DJ, pues dejó de tener interacción con sus redes sociales y no respondía a llamadas.

"La familia de DJ Magic no estaba muy de acuerdo con que este hombre estuviera allí porque era consumidor de basuco y tenía malas mañas. De hecho, en los últimos videos, se ve que el hombre la irrespetaba", reveló el programa.

Según testigos, la joven le habría reclamado en varias oportunidades por el continuo consumo de 'basuco' dentro de la vivienda, lo que habría causado la furia Jeanfranco, quien terminó huyendo junto a su pareja luego del asesinato.

Tras determinar la responsabilidad del hombre, fue capturado en Venezuela; sin embargo, a la fecha no ha sido deportado.

