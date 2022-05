Revelan identidad de reconocida Dj encontrada muerta en Itagüí

El pasado jueves 19 de mayo se encontró el cuerpo de una reconocida DJ, de quien no se conocía su identidad, en el interior de una casa en el barrio Rosario de Itagüí, Antioquia.

Este viernes, las autoridades lograron identificar a la joven como Marcela G. G. de 31 años, más conocida por muchas personas como Magic DJ. Al parecer ella pertenecía a la comunidad LGBTI.

Así mismo, se revelaron algunos detalles de la muerte, como por ejemplo que estaba en el interior de su hogar y tenía sus manos atadas y algunas heridas en su cuerpo. Además, estaba envuelta en una lona y en un estado avanzado de descomposición.

Información preliminar, indica que desde el pasado 15 de mayo no se tenían noticias de la joven, por lo que un familiar decidió ir hasta su casa, debido al fuerte olor ingresaron al inmueble y la encontraron muerta.

Sobre el asesino, se dice que podría ser un hombre de origen venezolano, quien vivía como arrendatario en la casa y al parecer habrían tenido problemas.

Sin embargo, los hechos y responsables son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Magic DJ. Minuto 30

Así mismo, por medio de las redes sociales se ha podido conocer un poco más sobre la mujer que prometía mucho en el mundo musical.

En una de sus publicaciones en Instagram, ella escribió: "Cuando empecé a estudiar producción no me imagine que encontraría tantos escenarios que me apasionan y me han enseñado mucho (mis conocimientos son básicos, pero la entrega ha sido total y eso me hace mejorar en todos los aspectos día a día)".

El gremio del entretenimiento lamenta la temprana muerte de Marcela G. G. quien siempre trabajaba a diario para cumplir sus sueños.