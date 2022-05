Desgarrador video de niña de 11 años brutalmente golpeada por compañeras de clase en Ibagué

Un nuevo y terrible caso de bullying se suma a las decenas de hechos que se han registrado en lo corrido de este año en Colombia, con episodios ocurridos en colegios donde las víctimas y victimarios son menores de edad.

El más reciente hecho se presentó esta semana en un colegio público de Ibagué donde unas estudiantes arremetieron a golpes contra una compañera de clase, que terminó golpeada, arrastrada y humillada ante demás niñas que se limitaron a mirar y a grabar.

El caso, aunque había sido comentado por la niña víctima a su mamá, ella no dimensionó la magnitud del asunto hasta que vio un video que registró la brutal agresión.

Según lo que se conoce del violento hecho, ocurrido en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del barrio Las Delicias, en Ibagué (Tolima), al parecer fue planificado con anticipación por parte de las agresoras que se pusieron de acuerdo para golpear a la estudiante dentro del salón.

Una vez se desató la arremetida, según se observa en el video, una alumna agarró por el cabello a la niña a quien zarandeó de un lado a otro y la arrastró por el piso mientras la estudiante trataba de soltarse de una de sus agresoras.

El episodio ocurrió ante la mirada de otras niñas que motivaron a la agresión e, incluso, algunas se involucraron para golpear también a la víctima de bullying que fue mechoneada y golpeada a puños en su cara y cabeza.

Aunque la mamá de la niña no dimensionó la magnitud de la situación, se dio cuenta de la gravedad un vez vio el video que le compartió otra madre de familia y en el que se ve la brutal golpiza.

“Cuando vi el video se me cayó el mundo encima. Lo hicieron solo por diversión, porque las niñas querían pelear. Entonces no, no es justo”, expresó la progenitora de la menor de edad quien aseguró que no volverá a enviar a su hija a la institución ante el temor de que las violentas compañeras puedan tomar mayores represalias contra su niña.

Según relató la madre de la víctima, la reacción violenta de las otras se estudiantes se habría desatado luego de que su hija las descubriera consumiendo alucinógenos.

El caso fue puesto en conocimientos de autoridades y desde la Secretaría de Educación de Ibagué manifestaron haber iniciado un proceso disciplinario de la mano de las directivas de la institución.