Video: joven madre y su pareja quisieron deshacerse de su bebé y lo arrojaron a un río

En el municipio de Huehuetenango, Guatemala, se presentó un hecho aterrador. Una joven de 18 años, acompañada de su pareja, decidió lanzar a su bebé hacia el caudal de un río de aguas residuales.

El desalmado acto fue captado por una cámara de se seguridad que registró cuando dos personas se acercaron a la orilla del barranco, que limita con el río, desde donde la madre arrojó al pequeño.

Seguido a esto, la mujer y su pareja, de 28 años, simplemente se retiraron del sitio sin ningún inconveniente. Una vez se dio a conocer la situación, una unidad de bomberos inició la búsqueda del menor, cuyo cuerpo fue hallado 10 horas más tarde.

Medios locales informaron que la mujer fue detenida y después explicó que el bebé no tenía nombre y que, tras cuatro meses de relación con el padrastro del pequeño, decidió lanzarlo “porque él no lo quería y no quería que su familia se enterara”.

La joven madre será sometida a evaluación psicológica para esclarecer su estado de salud mental. En caso de no padecer trastornos, deberá comparecer en un proceso penal por el delito de parricidio, el cual describe el crimen de asesinato hacia un familiar, especialmente padre, madre, hijos o cónyuge.