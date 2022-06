"Lo encontraron desnudo": joven salió a hacer tareas y apareció sin vida en suroccidente de Bogotá

Claudia Ospina sigue a la espera del avance de las investigaciones que indiquen qué le pasó a su hijo, un menor de 17 años que murió en extrañas condiciones el pasado mes de abril; según se conoció, el joven salió a hacer tareas, pero apareció sin vida en una vivienda diferente a la que supuestamente iba.

Al parecer, la mujer solo se enteró de la muerte de su hijo cuando se acercó al Hospital de Kennedy tras hacer una llamada al menor, comunicación que fue recibida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“Mi hijo salió a hacer una tarea y resultó en una vivienda totalmente diferente a donde se suponía que iba a estar. Yo a las 4:30 llamé al celular de él a ver donde estaba y me contestaron del CTI diciéndome que ese celular lo habían encontrado en una casa extraña y que había unos heridos. Nunca me dijeron que mi hijo estaba muerto”, contó la mujer.

Y agrego: "Yo llegué al hospital y nadie me daba información hasta que me encontré con una patrullera. Ella me dijo ¿cómo es su hijo?, que le mostrara una foto, entonces lo hice y me dijo 'su hijo está muerto', sin tener consideración me dijo así, como si se tratara de cualquier cosa que hubiera muerto".

La mujer además reveló que el menor fue encontrado totalmente desnudo y que los compañeros con los que su hijo se encontraba estaban bien.

El caso ha generado incertidumbre, pues a casi dos meses del hecho aún no se sabe qué sucedió; según las autoridades, la investigación aún continua. Mientras tanto, ni el plantel educativo ni sus compañeros se han pronunciado.