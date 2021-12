La insólita historia de un comerciante en Bucaramanga desató una oleada de indignación en el país, luego de conocerse que fue condenado a pagar cárcel por una deuda con la Dian , la cual no llega ni al medio millón de pesos.

Se trata del caso de Hamilton Hernández, un comerciante a quien la vida le dio un radical giro luego de que en 2009 su negocio de calzado para dama entrara en quiebra por bajas ventas y falta de asesoría, llevándolo casi a la ruina.

Dice que tenía un contador quien debía dejar los pagos de deudas al día, en todo concepto. Pero, asegura, al cabo de cuatro años, en 2016, se enteró que había una deuda acumulada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por lo que comenzó a contactarlo un abogado, quien le explicó que el valor a pagar era de $310.000.

“Yo había quedado quebrado y no tenía manera de hacer un arreglo, estaba pasando por una situación económica difícil. Si había para comer no tenía para otras cosas, como pagarle a la DIAN”, dijo Hamilton en entrevista con Blu Radio.

Contó que, siguiendo un mal consejo de su contador, no prestó mayor atención a la deuda y dejó las cosas “tal como estaban”.

“El contador me dijo que dejara las cosas así ya que no se trataba de una cantidad irrisoria de dinero, que ahí no pasaba nada porque la DIAN perseguía a evasores de miles de millones”, recuerda el comerciante quien reconoce que “le hice caso porque no tenía conocimiento de esas cosas, cometí ese error”.

Sin embargo, las cosa para la DIAN no quedaron así, pues el proceso avanzó en su contra y en el año 2019, previo a la pandemia, fue capturado en Rionegro bajo el delito de peculado por apropiación, algo que se corrigió posteriormente y fue acusado por omisión de agente retenedor.

A Hamilton Hernández le dijeron que si pagaba la deuda podía reversar el proceso; pero esto no fue posible ya que, debido al paso del tiempo, la deuda ya había prescrito en 2017.

El comerciante señaló que fue condenado a cuatro años de prisión, condena que le permitieron cumplir desde casa.

El hombre reconoce que cometió un error y manifiesta que había otras formas de solucionar el pago de esta deuda en lugar de condenarlo a prisión; pues dice que estar encerrado le impide seguir trabajando y esto ha empeorado su situación económica, llevando a su familia casi a la pobreza extrema.

DIAN da su versión

Tras hacer pública la denuncia de Hamilton Hernández, la DIAN se pronunció asegurando que no actuó de forma irregular y que su deber como entidad es denunciar a los evasores, tal como lo hizo.

En diálogo con Mañanas BLU , el director de la DIAN, Lisandro Junco, explicó que el hombre terminó condenado a 4 años de cárcel por quedarse con plata del pago del IVA de sus clientes , lo cual suma $312.000 y corresponde a dinero del Estado.

De acuerdo con el funcionario, Hamilton Hernández nunca se acercó a buscar un acuerdo de pago, razón por a que la DIAN hizo lo que le corresponde en estos casos: denunciar.

“La omisión de agente de retención es un delito. Quien condena es la Fiscalía y los jueces penales. La obligación de nosotros es hacer la denuncia penal”, detalló el funcionario.

Además, explicó que el delito “lamentablemente no tiene cuantía porque la retención en la fuente es cuando se paga de parte de un tercero y hay un agente retenedor, que es este sujeto, y él no pagó lo que le pagaron. Se quedó con lo que el tercero le pagó al Estado”.