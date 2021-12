Delantero de Millonarios festejó gol que no servía de nada e internautas estallan con memes

La noche de este jueves 16 de diciembre, día en que se jugaron en simultáneo los partidos entre Deportes Tolima vs Alianza Petrolera y Millonarios vs América de Cali , dejó un sabor amargo para los hinchas embajadores debido a que casi se les cumple el 'milagro' de la fecha.

Sin embargo, en el marco de la sexta y última jornada del grupo B de la Liga BetPlay , con la que se decidía el segundo finalista del fútbol profesional colombiano, ocurrió un gesto particular protagonizado por Ricardo el 'Caballo' Márquez, delantero de Millonarios, al festejar un gol que ya no servía de nada y que usuarios no perdonaron en redes sociales.

En un momento, los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron todas las posibilidades de clasificar a la gran final tras ver que Alianza le estaba ganando al 'vinotinto y oro'; sin embargo, el equipo de Ibagué empató la serie dejando un marcador final de 2 a 2.

Como si fuera poco, el equipo capitalino tuvo la oportunidad de abrir la serie a su favor, en el primer tiempo de juego, después de que le concedieran un penalti, el cual cobraron en dos oportunidades por decisión arbitral, y que lo erraron esas mismas veces.

Sobre los últimos minutos de juego en el estadio el Campín, instante en que el partido entre embajadores y escarlatas iba empatado 1 - 1, sucedió el festejo del atacante de Millonarios justo cuando anotó el gol de la victoria, pero que era inservible y que celebró con gran euforia mientras se quitaba la camiseta y posaba sobre el césped.

➕ ¡Lo grita con todo el 'caballo' Márquez, el 'embajador' pasa a ganar su partido! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/1SwFaYiMUs — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 17, 2021

Frente a lo anterior, dicha efusividad por parte de Márquez fue objeto de burla entre internautas, quienes compartieron todo tipo de memes en diferentes redes sociales como Twitter, esto debido a que aquel tanto no tenía importancia ya que el equipo embajador estaba eliminado por el empate en el Manuel Murillo Toro.

Los mejores memes tras la celebración de Ricardo el 'Caballo' Márquez

Me cuentan que el Caballo Márquez sigue celebrando el gol en el camerino — Morenito (@AndresMoreno578) December 17, 2021

Un familiar del Caballo Márquez. (?) pic.twitter.com/7jBRX3eUve — Johan Triana (@JohanTriana) December 17, 2021

Llinás cuando vio al caballo Marquez celebrando sin camiseta🥵🥵 pic.twitter.com/2pi4KGPeOy — El Bus (@ElBusDePedroza) December 17, 2021

Esta noche el Caballo Márquez al recordar su celebración del gol de hoy pic.twitter.com/oIcRzKqDIW — UnManCualquiera (@UnManCualquiera) December 17, 2021

De esta manera, Deportivo Cali y Tolima pelearán por el título del torneo Clausura 2021 de la Liga Betplay. La final de ida se disputará este domingo 19 en el Palmaseca de Cali y la vuelta el miércoles 22 de diciembre en Ibagué.