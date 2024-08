Mujer agarra y hiere a presunto ladrón en Bogotá: "Creyó que yo era una traída"

Una joven motociclista en Bogotá protagonizó un impactante hecho tras atrapar y herir a un hombre que le había robado su celular. Según su relato, el incidente ocurrió en la localidad de León XIII, donde, sin dudarlo, persiguió al presunto ladrón hasta lograr neutralizarlo y recuperar su teléfono, un dispositivo vital para su trabajo diario.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, la joven explicó cómo el hombre, al intentar huir, subió a una motocicleta creyendo que lograría escapar sin problema. Sin embargo, la víctima, demostrando su habilidad al volante, lo persiguió y logró alcanzarlo.

En el momento de la captura, el presunto ladrón, visiblemente sorprendido, intentó negar el robo, pero terminó devolviendo el celular en medio de la vía pública, en un intento desesperado por librarse de la situación.

“El tipo pensó que yo era una traída y que no iba a poder alcanzarlo. Lo atropellé, se levantó diciendo que no me había robado nada y luego, frente a todo el mundo, me entregó el celular”, relató la joven en el video.

La indignación y la rabia eran evidentes en sus palabras, especialmente al descubrir que el hombre ya contaba con antecedentes judiciales, incluyendo una medida de casa por cárcel y múltiples procesos por robo.

La motociclista también mostró los daños que sufrió su moto durante la persecución y mencionó las lesiones leves que padeció en la rodilla y un dedo. A pesar de los golpes, aseguró que lo más importante fue recuperar su celular.

“Gracias a que manejo bien, lo alcancé. Este celular es mi método de trabajo, no podía dejar que me lo quitara”, comentó.

Finalmente, la joven hizo un llamado a denunciar al individuo, ya que descubrió que era buscado en varias zonas de la ciudad, incluyendo San Mateo.

#INSEGURIDAD. Una joven motociclista fue víctima de delincuente en el b/León XIII, mpio de Soacha (C/marca). El sujeto le habría rapado el celular a la mujer que lo alcanzó y lo confrontó hasta que le devolvió el dispositivo. pic.twitter.com/SPnhjO0yBD — Colombia Oscura (@OscuraColombia) August 24, 2024

