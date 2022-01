Mujer perdió el cartílago de su nariz y asegura que fue por prueba PCR mal realizada

Una fuerte polémica se desató en Argentina luego de que una joven hiciera una denuncia pública asegurando que perdió parte de su nariz luego de una prueba PCR mal realizada.

La mujer afectada es Claudia Serrán, quien, exponiendo públicamente las fotos de su nariz, dio a conocer que perdió el cartílago de esta parte de su cuerpo, además de responsabilizar a una clínica privada de causar este problema.

Según contó la joven al diario argentino El Caletense , todo inició en agosto de 2021 cuando pagó una prueba de Covid-19 en un hospital privado, ya que la requería para poder trabajar cuidando a una mujer diagnosticada como paciente terminal.

La mujer acudió al centro asistencial donde le tomaron una prueba PCR con un hisopo; sin embargo, según cuenta, comenzó a sentir mucha molestia en su nariz tras el examen.

“Me empezó a picar, a molestar. Me entregaron el negativo. El doctor me dijo que era algo común, y pasó el tiempo, la señora murió y tomé otro servicio, pero seguía con molestias dentro de la nariz, donde me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara”, relató.

Contó que la situación se agravó y que su cartílago se comenzó a debilitar y deshacer y que, en cuestión de cuatro meses, se desapareció por completo.

La mujer asegura que ha vivido un calvario a raíz de esta situación y pide que la clínica le responda con una reconstrucción de nariz.

Hospital da su versión: “es adicta a la cocaína”

Tras conocerse la denuncia de la joven, el hospital se comunicó con el medio El Caletense y desmintió los señalamientos de Claudia Serrán, asegurando que su pérdida de tabique se dio debido a que supuestamente la joven consume drogas .

Según reportó el medio de comunicación, un trabajador del hospital aseguró que “ella tenía una adicción, es consumista, se le relaciona un poco eso también”.

Según esa comunicación, el trabajador de salud manifestó que “ella era consumista de cocaína, entonces todo eso habría que ver, ella lo manifestó, por eso nosotros investigamos todo para ver de dónde venía el problema”.