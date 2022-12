¡Nacho Vidal vs MONJA católica! La entrevista de la que todos hablan

En un inusual encuentro, Sor Lucía Caram entrevistó al actor porno Nacho Vidal, para una campaña de su fundación: Invulnerables.

Sin guantes ni prejuicios, los dos confesaron que no sabían nada del otro “Yo he querido ser tan virgen como tú para venir a esta entrevista”, dijo Nacho Vidal. La religiosa al igual que él aseguró que venía ‘sin etiquetas’, que solo sabía su nombre. Concluyendo entre risas que ella no veía pornografía.

La entrevista raídamente pasó a ser una charla de amigos, ella le explicó el por qué llevaba hábito para ayudar a los demás: “La veo como mi bata de trabajo (…) tú con tu cara y yo con mi hábito vamos desnudos (…) la gente nos reconoce”

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el actor porno le contó sobre su hija transexual, recalcando que conoce lo duro que es el mundo para ellos y las incoherencias de la Iglesia con ese tema.

“Durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado apedrear a quienes no vivían la norma (…) hemos tenido suficiente religión para odiarnos, pero no para amarnos”, concluyó la religiosa dominica.

Los dos sellaron con un abrazo la entrevista y el corto de casi 5 minutos ya le da la vuelta al mundo.