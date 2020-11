“Ni me di cuenta”: el increíble testimonio del hombre de 102 años que no sintió el paso del huracán

Al lado de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, se encuentra una de las zonas más vulnerables de la isla, el barrio Las Tablitas, uno de los lugares más afectados por la tormenta.

En medio de la zozobra que deja la destrucción masiva del huracán Iota, existe un testimonio que deja asombrados a muchos, el del centenario Juan Manuel que recientemente alcanzó sus 102 años de vida y, que a pesar de su avanzada edad se siente feliz tras sobrevivir a este desastre natural.

Pero no solo sorprende por eso, sino que además asegura no haber sentido la implacable fuerza de los vientos: “no lo sentí ni me di cuenta y ahí mismo los arboles cayéndose. Estoy feliz, muy feliz” (por haber salido ileso).

Sin embargo, no todas las historias son tan tranquilas, también en Las Tablitas, Hael Llamas, una de las damnificadas, cuenta como ella y su familia sintieron el huracán: “en el cuarto de la niña hay un hueco grande y un árbol estaba estremeciéndose. Salimos para donde mi hermana, cuando salgo, siento el estropicio y encuentro el árbol dentro de la casa hecha pedazos”.

Algunas de estas familias ya habían sufrido daños en sus casas desde hace más de dos semanas por el paso del huracán Eta. Sus habitantes han visto cómo arriban los aviones con ayudas, pero, hasta ahora, ninguna de estas ha llegado al sector.

La ayuda es necesaria de inmediato, pues, aparte de vivir entre calles destapadas, no hay alcantarillado y se encuentran en incertidumbre por no tener un techo seguro, por esto los habitantes del barrio piden algunas donaciones de materiales para hacer la reconstrucción de los techos por su cuenta y estar más resguardados.