"No nos representa": Mural de Egan Bernal en Zipaquirá fue vandalizado

Uno de los murales de Egan Bernal en Zipaquirá fue vandalizado en las últimas horas, aparentemente, en venganza por sus ataques al Presidente electo, Gustavo Petro; el ciclista mostró durante toda la campaña su apoyo a las candidaturas de Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, cosa que al parecer, algunos no olvidaron.

La ilustración, hecha por los artistas Daniel Nocua y Benjamin Bengy Czmz, y ubicado en las canchas de frontón del Polideportivo del barrio San Carlos, en Zipaquirá, sufrió varios rayones en color rojo y hasta le escribieron: "Decepción, no nos representa".

La denuncia la dio a conocer Freddy Espinosa, gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte De Zipaquirá.

"Rechazo estas acciones en contra de este mural que representa el talento artístico de nuestra ciudad y el legado deportivo de un zipaquireño que tantas glorias ha entregado a #Zipaquirá", escribió en Twitter asegurando que pronto se iniciará la recuperación del mural.

"¡Apoyaremos el proceso de recuperación!", agregó.

Los hechos generaron indignación en redes sociales tanto de simpatizantes de Petro como de opositores, quienes coincidieron en que este tipo de actos denotan intolerancia a los que piensan diferente y falta de empatía. Por otra parte, unos pocos aprovecharon para atacar al campeón del Giro de Italia por "generar odio" en redes sociales.

Además, varios usuarios enviaron mensajes de apoyo al deportista, pues según ellos, independientemente de su postura política, le ha entregado muchas glorias no solo a su ciudad, sino también al país.

"Así Funciona el odio y el resentimiento", "Se lo ganó él!!! Porque está bien tener una posición política, pero no generar el odio en este país que el uribismo ha dejado ya polarizado", "No tengo nada contra @Eganbernal pero creo firmemente que se tiró al pueblo colombiano de enemigo porque públicamente desafió a la gente y apoyo a quien históricamente ha maltratado", "Ignorantes, no saber diferenciar entre la persona y el deportista", son algunos de los comentarios en la red social.

