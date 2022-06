Demisexualidad: si no hay amor, no hay delicioso

Con el paso del tiempo los seres humanos hemos ido descubriendo que la sexualidad no es una cuestión de blanco o negro. Este es un tema que cuenta con un sin número de matices y posibilidades para vivirla y disfrutarla.

Y aunque las novelas y las películas nos han vendido la idea que para que un encuentro sexual se de, sólo se necesita tener ganas, lo cierto es que existe un grupo de personas que para poder llegar a ese punto requiere tener una gran conexión emocional con la persona en cuestión, y no precisamente por un tema moral sino mental.

Publicidad

¿Qué quiere decir esto? Bueno pues que si no existe un vínculo afectivo profundo, estas personas no se 'prenden'; no se excitan, en su organismo no se genera ningún tipo de estímulo que lo impulse a querer llegar a tener relaciones sexuales con otra persona, porque sintieron amor a primera vista o porque simplemente esta es sumamente atractiva.

Este fenómeno, que cada vez toma más fuerza y gana más popularidad en la sociedad, es denominado 'demisexualidad'. De acuerdo con ‘La Sexología’, un grupo de profesionales especializado en la orientación a personas con problemas sexuales, ubicado en Madrid, España, cada vez son más las personas que llegan a consulta por este tema.

Analizándolo de manera superficial, dicen los especialistas, es muy fácil llegar a pensar que todos hemos sido demisexuales en algún momento, sin embargo, esta no es una condición que se pueda elegir, sino que simplemente surge.

Publicidad

Ahora, algo que se debe tener en cuenta es las personas demisexuales no sienten atracción por todas las personas con las que tengan conexión emocional, pero lo que si es cierto es que sino se cuenta con esos vínculos emocionales, no se dará la atracción.